Snydt i overtiden

Silbeborg stjæler sejren over Vejle i Superligaen med en scoring i overtiden

En underholdende bundkamp endte med den helt store forløsning for Silkeborg, som med en sen scoring slog Vejle Boldklub med 2-1.

Dermed tog Silkeborg sæsonens første sejr efter nederlag i de første to kampe. Oprykkerne fra Vejle ligger sidst i tabellen med nul point.

Der manglede hverken gåpåmod, initiativ eller chancer i kampen i Silkeborg, hvor begge hold gik frisk til sagerne og sagtens kunne have scoret mere.

To scoringer af indskiftede Silkeborg-spillere blev dog afgørende for, at hjemmeholdet kunne tage de tre point efter en seværdig kamp.

Det var ikke til at se på spillet i kampens indledning, at begge klubber var startet sæsonen med to nederlag.

Der var godt med tempo og angrebsiver, men mens det blev til fine chancer i begge ender, manglede den afgørende skarphed, når der skulle afsluttes.

Uskarpheden kom især til udtryk kort før pausen, da Vejle-angriberne Musa Juwara og German Onugkha slap helt alene igennem, men løb i vejen for hinanden, hvorfor det aldrig blev til en afslutning.

Kort efter pausen så det bedre ud for Musa Juwara og German Onugkha, da de igen slap alene igennem. Denne gang lagde Juwara uselvisk bolden til rette til Onugkha, som nemt kunne sende bolden i mål til 1-0.

Vejle sad efter scoringen på sagerne, men Silkeborg fik efter en god times spil alligevel udlignet, da netop indskiftede Callum McCowatt tæt på mål sparkede bolden i nettet til 1-1.

Et lille kvarter før tid ramte Silkeborgs Tonni Adamsen stolpen, inden indskiftede Alexander Lind skabte den helt store forløsning med sejrsmålet i overtiden.