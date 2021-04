Socialdemokratiet afviser tidlig vaccine til OL-atleter

Danske atleter får ikke hjælp af regeringen til at blive vaccineret mod coronavirus, før de tager til sommerens OL i Tokyo.

Det siger Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær, efter at Danmarks Idrætsforbund (DIF) har ytret ønske om at få rykket udøverne frem i køen.

- Vores udgangspunkt er, at hvis vi først åbner op for grupper som OL-atleter, vil der pludselig rejse sig et krav om rigtig mange grupper, som skal foran i vaccinekøen af den ene eller anden grund, siger han.

Ifølge den nuværende vaccinekalender er datoen for, hvornår alle danskere over 16 år forventes vaccineret, sat til 8. august.

Det betyder, at en del af atleterne risikerer at blive tilbudt en vaccine for sent i forhold til sommerlegene.

- Jeg er sådan set enig i, at OL-atleter er noget særligt. Dem gør vi rigtig meget for at hjælpe og understøtte og give de bedst mulige rammer, for at de kan repræsentere Danmark og klare sig godt til OL.

- Men i det her tilfælde er vores position ikke, at vi skal undvige fra sundhedsmyndighedernes anbefalinger om, hvem der skal vaccineres hvornår, siger Kasper Sand Kjær.

Vaccinerækkefølgen er sat efter, hvem der risikerer alvorlige sygdomsforløb. De sidste, der vaccineres i Danmark, er borgere mellem 30 og 34 år.

DIF estimerer, at mellem 90 og 100 danske atleter vil være til stede ved sommerlegene i Tokyo.

Direktør Morten Mølholm Hansen frygter, at risikoen for smitte kan blive en stressfaktor for udøverne.

- Vi vil ikke foran i køen i forhold til sårbare og kronikere. Det er alene i forhold til dig og mig, den almindelige sunde befolkning, siger han.

- Atleterne lever i en stor usikkerhed omkring det. Jeg ville være mere tryg ved at give dem nogle vilkår, hvor de var vaccineret, inden de tog afsted.

- Men jeg er godt klar over, at det ikke er nemt, fordi der er lavet nogle objektive kriterier omkring aldersgrupper. Problemet med de aldersgrupper er bare, at vores folk ligger ekstremt sent i forhold til OL i Tokyo.

- De skal allersenest være vaccineret i midten af juni. Det har noget at gøre med, at hvis du får en vaccine for tæt på OL, så risikerer du et afbræk i dine forberedelser. Du kan få feber og så videre, så vi skal have en vis margin, lyder det fra DIF-direktøren.

Tidligere har Den Internationale Olympiske Komité (IOC) åbnet for, at OL-atleter kan blive tilbudt en kinesisk coronavaccine. Men det er 'helt udelukket', at danskerne får den, understreger Mølholm.

OL begynder 23. juli og slutter 8. august.