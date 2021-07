Sønderjyske henter ny direktør i spilbranchen

Sønderjyskes fodboldafdeling skal fremover ledes af en mand med international erfaring.

Torsdag oplyser superligaklubben, at 44-årige Jonas Lygaard 16. juli tiltræder som administrerende direktør i Sønderjyske Fodbold.

Lygaard har de seneste ti år arbejdet i Canada og England. Senest har han været senior director med ansvar for salg, marketing og kommercielle aftaler i den japanske virksomhed Konami Digital Entertainment, der blandt andet laver videospil.

Danskeren har også været ansat i amerikanske Electronic Arts, der blandt andre står bag Fifa-spillene. Derudover har Lygaard arbejdet i finanssektoren.

- Jeg er meget glad for at kunne byde Jonas Lygaard velkommen til Sønderjyske Fodbold. Vi er sikre på, at han er den rette mand til jobbet, siger direktør i Sønderjyske Elitesport Klaus Rasmussen i en pressemeddelelse.

- Der er lavet et meget grundigt forarbejde for at finde den rette profil, der skal stå i spidsen for fremtidens Sønderjyske Fodbold, og vi har været så heldige at få vores topkandidat.

For nylig ansatte Sønderjyske tyske Michael Boris som ny cheftræner. Han tager over, efter at Glen Riddersholm stoppede i klubben. Samtidig har superligaklubben ansat engelske Joe Manns som rekrutteringschef, efter at Hans Jørgen Haysen stoppede som sportschef.

Sammen vil Lygaard, Boris og Manns arbejde sammen for at 'eksekvere klubbens ambitiøse planer', lyder det.

- Jeg er begejstret og taknemmelig for muligheden for at blive en del af projektet i Sønderjyske Fodbold. Helt fra mine indledende dialoger har jeg følt, at Platek-familiens (Sønderjyskes ejere, red.) projekt har været særdeles spændende, siger Jonas Lygaard i pressemeddelelsen.

- Det bygger videre på det fundament, som i de seneste mange år er blevet lagt omkring Sønderjyske - det gælder lige fra ledelsen, loyale sponsorer samt ikke mindst klubbens trofaste fans og de mange frivillige.

Sønderjyske blev nummer otte i Superligaen i den forgangne sæson. Den bedste danske række starter op igen 16. juli. Sønderjyske spiller sin første kamp 19. juli mod Silkeborg.