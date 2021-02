Sønderjyskes sportschef stopper efter sæsonen

Sportschefen for Sønderjyskes ishockeyklub, Kim Lykkeskov, stopper til sommer.

På sin hjemmeside skriver Sønderjyske, at klubmanden træder tilbage, når sæsonen er forbi, for at prøve sig af uden for ishockeyverdenen.

37-årige Lykkeskov har været i klubben i næsten 30 år.

Han begyndte selv at spille i Vojens Ishockey Klub som otteårig, og i 2001 fik han debut på klubbens førstehold.

Lykkeskov tilbragte hele karrieren i det sønderjyske og kom også på landsholdet som aktiv.

Siden blev han også sportschef, og i denne sæson har han fungeret som assistent for cheftræner Mario Simioni. Men nu er tiden inde til at prøve noget nyt.

– Det har nok været den hårdeste beslutning, jeg har skullet træffe, men jeg kan mærke, at tiden er inde. Ishockey har været en fast del af min hverdag i mere end 20 år, og jeg er lykkelig for de ting, jeg har oplevet i forbindelse med ishockey – både som spiller og sportschef.

- Nu er jeg dog kommet dertil i livet, at jeg godt vil prøve noget andet. Jeg er først og fremmest blevet familiefar, og jeg vil gerne komme tættere på et 8-16-job, og det harmonerer desværre ikke så godt med ishockeylivet, siger Kim Lykkeskov til Sønderjyskes hjemmeside.

Lykkeskovs opsigelse betyder, at Simioni i næste sæson gøres til manager, mens der skal hentes en ny assistenttræner.