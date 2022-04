Sort uheld: Mads Pedersen styrter og taber førertrøjen

Sidste etape af det franske løb Circuit Cycliste Sarthe så ud til at følge Mads Pedersens drejebog til punkt og prikke, men til sidst gik det galt.

Med fire kilometer til mål var dagens udbrud netop blevet hentet, da flere ryttere i front af feltet måtte ned at kysse den våde asfalt.

Mads Pedersen var ifølge hans hold, Trek, iblandt, og han kunne dermed ikke køre for sin tredje etapesejr i løbet.

Han kan dog glæde sig over, at han kom tilbage på cyklen og kørte over stregen nogle minutter efter Olav Kooij (Jumbo-Visma), der vandt etapen, efter at han undslap styrtet og kørte til mål med Xandro Meurisse (Alpecin).

Mads Pedersen førte løbet før sidste etape, men førertrøjen måtte han overlade til fredagens etapevinder.

Spørgsmålet er nu, om styrtet påvirker Mads Pedersen forud for forårets helt store mål, som er Paris-Roubaix 17. april.

Da han kørte over stregen, var det svært at vurdere, om og hvordan han var medtaget. Trek oplyser på Twitter, at man vil komme med en opdatering på danskerens tilstand, når han er blevet tilset af holdets læge.

Det står dog klart, at han har vist imponerende form på det seneste. I weekenden kørte han ind på en ottendeplads i Flandern Rundt, og i løbet af denne uge har han vundet to gange i Circuit Cycliste Sarthe.

I sidste års udgave af Paris-Roubaix blev den danske stjerne standset, da han kørte ind i Ineos-rytteren Luke Rowe midt i den berygtede Arenberg-skov.

Han sad ellers i fornemt selskab med blandt andre Mathieu van der Poel og Sonny Colbrelli, som senere kørte først over stregen på velodromen i Roubaix.