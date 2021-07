Spanske fodboldprofiler deler med Egypten ved OL

Egypten fik torsdag en særdeles godkendt start på fodboldturneringen ved OL.

Her lykkedes det nemlig at få point i mødet med Spanien, der har det på papiret stærkeste mandskab med til legene i Tokyo.

Seks af de spillere, der var med til at sende Spanien i EM-semifinalen tidligere på sommeren, er med. Det samme er Real Madrids Marco Asensio, Dani Ceballos fra Arsenal og Oscar Mingueza fra FC Barcelona blandt andre.

Men de mange spanske profiler kunne altså ikke få skovlen under Egypten, der ikke har landets absoluts største fodboldstjerne, Mohamed Salah, i OL-truppen. Kampen endte 0-0.

Spanierne sad ellers tungt på spillet, men havde svært ved at komme til oplagte målchancer, og når det skete, manglede skarpheden.

Spanien og Egypten er i gruppe med Argentina og Australien, som mødtes senere torsdag. Her vandt australierne med 2-0. De to bedste går videre til kvartfinalerne.

OL åbnes officielt fredag, men konkurrencerne er altså allerede i gang. De startede onsdag med softball og kvindefodbold.

Senere torsdag bliver der spillet flere herrefodboldkampe. Brasilien og Tyskland mødes blandt andet. Værtsnationen Japan skal også i aktion mod Sydafrika.

Ved OL må holdene kun have tre spillere over 24 år med. Det er derfor for langt de fleste nationers tilfælde ikke de sædvanlige stjerner, der udgør holdene ved sommerlegene.