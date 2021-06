Sparta Prag henter Casper Højer som ny back

Den tjekkiske fodboldklub Sparta Prag forstærker sig med Casper Højer Nielsen, der for nylig sagde farvel til AGF. Det oplyser Sparta Prag onsdag på sin hjemmeside.

Casper Højer har fået en treårig kontrakt i Sparta Prag. AGF oplyste allerede i sidste uge, at superligaklubben havde solgt backen til en unavngiven udenlandsk klub.

Klubskiftet er noget, som glæder Casper Højer, der kun havde et halvt år tilbage af sin kontrakt med AGF.

- Det er et stort skridt for mig, min familie og mine nærmeste. Det er i sandhed et stort øjeblik i mit liv.

- Jeg er meget glad og spændt over at være her. Sparta er en stor klub, siger Casper Højer til Sparta Prags hjemmeside.

I de seneste sæsoner har Casper Højer været en af de bærende spillere hos AGF. Han har især vist sig dygtig til at sparke dødbolde.

Det skal han nu vise i den bedste tjekkiske fodboldrække, hvor Sparta Prag plejer at være et af topholdene.

26-årige Casper Højer var ikke den eneste spiller, der onsdag blev præsenteret i Sparta Prag.

Jakub Pesek skifter også til Sparta Prag, hvor han tidligere har spillet. 27-årige Pesek er en del af den tjekkiske EM-trup og skifter fra Slovan Liberec.