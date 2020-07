30 år med samme kupon: Så kom milliongevinsten

Alt godt kommer til den, som venter.

Det ordsprog kan en mand i halvtredserne fra Fyn skrive under på.

Det er nemlig lykkedes den anonyme mand, der bor i Assens Kommune på Fyn, at score en milliongevist i Lotto, efter han har spillet det samme system igennem de sidste 30 år.

Tallene er en blanding af bryllupsdatoer, familiefødselsdage og andre lykketal.

Som mange andre lottovindere havde den heldige fynbo svært ved at fatte sit eget held. Chefen sendte ham tidligt hjem for at fejre gevinsten med sin kone.

Hustruen var dog på vej ud og undrede sig over, hvorfor han var så tidligt hjemme. Han svarede kækt, at han bare ikke gad at arbejde mere, men gik så til bekendelse og fortalte hende, at de var blevet millionærer. Konen troede dog ikke på sin mand, så sammen ringede de til Danske Spil for at få den endelige bekræftelse.

- Vi er vant til at tage gas på hinanden i familien, så hun var fuldstændig sikker på, at jeg bare drillede hende. Hun troede slet ikke på mig, lige meget hvad jeg sagde. Derfor måtte jeg lige have fat i Danske Spil igen. Jeg sagde til den samme medarbejder, som jeg havde talt med tidligere: Gider du lige fortælle min kone, at vi er blevet millionærer, fortæller han med et grin i en pressemeddelelse fra Dansk Spil.

Den nybagte millionær, som ønsker at være anonym, er millionær nummer 3674 i rækken.

