Tåkrummende, FIFA!

ANMELDELSE: Den seneste version i FIFA-serien lader en del tilbage at ønske - men er stadig et klassespil

Lad det være sagt med det samme. FIFA-serien er og bliver det bedste fodboldspil på planeten.

I den forstand er FIFA 20 ikke en undtagelse. Men ... for sådan et er der et kæmpestort af.

Den seneste version af det voldsomt populære spil føles mest af alt som sidste års model, der bare har fået ny, skinnende indpakning.

Og det er skuffende, når man samtidig tænker på, hvor ekstremt mange penge EA Sports tjente på FIFA 19 - ikke mindst ved skruppelløst at pushe 'in-game'-køb af digitale 'pakker' med fodboldspillere i FIFA Ultimate Team til dedikerede børn og unge.

Der BØR simpelthen være midler til at gøre det endnu bedre, end tilfældet er.

Foto: EA Sports

Brug for konkurrence

Grafikken i spillet er som altid fremragende. Tilskuerne lyder og ser mere realistiske ud end nogensinde, og spillernes bevægelser er glidende og lækre. Og i takt med, at en kamp skrider frem, bliver banen ikke bare mere og mere knoldet at se på - den føles også anderledes og mere besværlig at spille på.

Kombinerer man det med vanvittigt ambitiøse 119 stadions - heraf 90 virkelige - over 30 ligaer, 700 klubber og 17.000 spillere, sætter EA Sports en tyk streg under, at FIFA-serien ikke alene er verdens bedste fodboldspil. Der er også lige så langt ned til andenpladsen som Brøndbys udsigt til atter at blive dansk mester.

Men måske der er brug for lidt reel konkurrence. For hvor kunne det være fedt med lidt nyskabelse.

'Career Mode' har lignet sig selv fuldstændigt i evigheder. Vi mangler stadig danske kommentatorer, så man slipper for efterhånden fallerede Martin Tyler og Alan Smith. Og 'FIFA Ultimate Team' ligner på overfladen sig selv - det til trods for, at den seneste udgave skabte så ekstremt stor frustration blandt dedikerede FIFA-fans, at FIFA 19 anses af mange som en af de dårligste versioner af spillet overhovedet.

Altså er kernen i FIFA 20 - hovedårsagen til, at de mange fans bliver hængende år efter år - den samme som i FIFA 19. Og i FIFA 18, 17, 16, etc.

Hvad er nyt?

EA Sports vil forsvare sig ved at pege på 'Volta Football' som deres bud på fornyelse.

Navnet kommer fra portugisisk og betyder noget i retning af at 'returnere'. Ifølge FIFA selv er Volta inspireret af de 'fodbold på små baner i gader, fodboldbure og futsalbaner', hvor mange spillere fra Sydeuropa og Sydamerika trådte deres første slidte fodboldsko.

Det er tre primære modes i Volta; Online, solo og story mode. I sidstnævnte bygger man sin egen avatar, og meningen er så, at man skal spille sig fra en ussel baggård og hele vejen til VM-finalen i Buenos Aires lidt på samme måde som i den relativt vellykkede 'The Journey' med den fiktive karakter Alex Hunter.

Volta story mode. Foto: EA Sports

Tanken er at 'returnere' spillet tilbage til rødderne, men i virkeligheden burde de have lagt Volta tilbage i idé-skuffen. Voltas story mode er som den 50-årige onkel, der stadig bruger ord som 'nederen' og 'svedigt', når han adresserer teenagere.

EA Sports forsøg på at være cool og i øjenhøjde med teenageres sprogbrug er simpelthen tåkrummende. Et konstant fokus på at uploade klip til YouTube, forcerede jubeldanse og antallet af gange, hvor karaktererne siger ord som 'bro' og 'street rep', er et decideret selvmål.

Opskriften virker

EA Sports burde have lavet Volta som en selvstændig udgivelse og koncentreret sig om at forbedre kernen i FIFA, nemlig gameplayet, career mode og FIFA Ultimate Team.

Grundopskriften virker dog stadig tilstrækkelig godt til, at FIFA 20 er værd at investere i. Og derfor ruller pengene fortsat ind til EA Sports, der tilsyneladende holder sig til fodboldklichéen: 'Never change a winning team'.

Men som alle fodboldfans ved, så varer intet for evigt - spørg bare Manchester United-fans.

Didier Drogba er et af de nye ikoner i FUT20. Foto: EA Sports

FIFA 20 udkommer officielt 27. september 2019. Spillet står p.t. til 399 kroner på nettet.