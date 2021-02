Tag dig sammen! Så vandt han 69 millioner

Kuponen blev sandsynligvis tjekket en ekstra gang, da en mand fra Sorø Kommune fredag aften ramte fem vindertal og to stjernetal i Eurojackpot, men den var god nok.

69 millioner kroner lød gevinsten på for manden, der ifølge Danske Spil flere gange har måttet lægge ører til bemærkninger fra hustruen om, at han skulle tage sig sammen og vinde en ordentlig gevinst.

- Jeg har altid spillet Lotto og Tips og sådan noget, så i december måned tænkte jeg, at jeg skulle prøve noget nyt.

- Derfor tænkte jeg, at jeg ville give det en chance med fire tilfældige rækker hver fredag på Eurojackpot. Og det må man jo sige, har givet pote, siger manden ifølge Danske Spil.

Dansk tipper scorer vild gevinst

Forventningerne var dog næppe helt i top inden trækningen, for kuponen blev først tjekket lørdag.

- Først så jeg, at stjernetallene var der begge to. Og derefter. Ja.. Så passede de bare alle sammen. Jeg udbrød: 'Hold da kæft' og styrtede ud til min kone i køkkenet. Her viste jeg hende kuponen og sagde, at jeg vist havde vundet 69 millioner.

- Mine hænder rystede så meget, at jeg næsten ikke kunne holde kuponen stille nok til at kunne vise hende den, siger han.

Parret har endnu ikke besluttet, hvad pengene skal bruges til, men både børn og børnebørn får lov at hjælpe dem af med de 69 millioner kroner, ligesom sommerhus, ny bil og donationer til Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen står på listen, forklarer de.

