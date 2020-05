Vandt Danmarkshistoriens 8. største gevinst

97 millioner kroner.

Så meget vandt et par midt i tresserne for nylig i det nordiske Vikinglotto. Det er samtidig den ottende største gevinst, der nogensinde er blevet vundet i Lotto i Danmark.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Og det heldige vinderpar er tydeligvis i gavmilde hjørne. For gevinsten skal deles blandt venner og familie.

- Min mand og jeg har altid leget med tanken om, hvordan vi ville fordele pengene, når vi vandt. Ikke hvis, men når. Så vi har lavet små lister over dem af vores familier og venner, der enten skulle have en bil eller en økonomisk håndsrækning, siger den heldige vinder og tilføjer:

- Nu skal vi lige have revideret listen, og det kan godt være at bilen bliver lidt mere fancy, og at der kommer et par nuller mere bagpå pengebeløbet. Det er så hyggeligt at gå og tale om, hvordan vi skal overdrage penge og gaver, siger hun.

Troede hun skulle være bedstemor

Det kom som et chok for kvinden, da hun pludselig fik overbragt den glædelige nyhed af sin mand.

Hun troede nemlig i første omgang, at han ville dele nyheden om, at hun skulle være bedstemor, hvilket nok også kunne have skabt glæde.

I stedet blev hun paf, da hun blev bedt om at sætte sig ned, hvorefter manden udbrød i glæde 'tillykke.'

- Jeg gik indenfor med hjertet oppe i halsen, men jeg kom bare ind til en meget glad mand, der forklarede, at han havde været ude ved døren for at holde øje med, hvornår jeg kom hjem. Han sagde, at jeg skulle sætte mig ned, og så sagde han tillykke.

- Jeg fattede absolut intet, men spurgte, om jeg skulle være bedstemor, hvilket jo også ville være dejligt, siger hun med en stor glæde i stemmen.

Helt præcis lød den vanvittige vinderkupon på en værdi af 97.333.794 kroner.

Parret har endnu ikke offentligt tilkendegivet sig, men Danske Spil oplyser i sin pressemeddelelse, at kuponen er spillet i københavnsområdet.