Spillerforening undrer sig efter Pavards knockout mod Tyskland

Den internationale spillerforening, Fifpro, ønsker svar på, hvorfor den franske forsvarsspiller Benjamin Pavard fik lov at spille videre, efter at han ifølge eget udsagn blev slået bevidstløs i EM-kampen mod Tyskland tirsdag.

Derfor har Fifpro henvendt sig til Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

- Fifpro er i kontakt med Uefa for at finde ud af, hvorfor hjernerystelses-protokollen ikke blev anvendt og dernæst, hvorfor Benjamin Pavard ikke blev fjernet fra banen, skriver Fifpro på Twitter.

Det var under et sammenstød med tyske Robin Gosens, at Benjamin Pavard i anden halvleg fik et knæ i hovedet og røg i græsset.

Pavard modtog behandling af det franske lægehold i flere minutter, men fik lov til at spille videre.

- Jeg fik noget af et chok, fortalte Benjamin Pavard efter kampen.

- Jeg var slået mere eller mindre ud i 10-15 sekunder. Men bagefter havde jeg det fint.

Den 25-årige forsvarer spillede samtlige 90 minutter. Det er endnu uvist, om han er med for Frankrig på lørdag mod Ungarn i gruppe F.

Alle 24 EM-hold har forud for turneringen accepteret en såkaldt hjernerystelses-protokol, der sikrer, at en spiller skal udskiftes straks, hvis der er mistanke om en hjernerystelse.

En talsmand for Uefa fortæller, at forbundet er 'i kontakt' med det franske fodboldforbund om hændelsen.

'Le Bleus' vandt tirsdagens kamp 1-0 på et selvmål af tyske Mats Hummels i første halvleg.