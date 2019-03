Legende skader sig selv i saksespark

Legenden Alessandro Del Piero, der lavede mange elegante mål for Juventus i slutningen af 90'erne og i 00'erne, var knap så elegant, da han mandag lavede et saksespark under en strand-fodboldkamp i Bali.

Flere af tilskuerne griner højlydt af den tidligere landsholdsspiller, der dog ikke ligner en, der er ved at dø af grin, da han tager sig til lænden efter at være landet i sandet.

Se saksesparket i videoen over artiklen.

Del Piero var i Bali og Indonesien for at deltage i begivenheder, hvor han skulle hilse på fans i forbindelse med sin ambassadør-rolle for Champions League.