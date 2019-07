Neymar og Ronaldo mødes i bokseringen

Fodboldens verdensstjerner som Christiano Ronaldo og Neymar Jr. tjener millionvis af kroner på deres sport, men det er intet i sammenligning med de penge der er i boksning, hvor Floyd Mayweather angiveligt tjente 150 millioner dollar (1,04 milliarder kroner) på at gå i ringen mod Manny Pacquiao.

Helt så mange penge har de to fodboldspillere nok ikke fået for at iføre sig boksehandsker og stille sig op i en boksering for at reklamere for et portugisisk telefirma.

Det er heller ikke næverne, men nærmere deres veltrænede kroppe de lader tale i videoen, som ifølge spanske Marca er blevet til ved at udspørge folk, hvad de helst så de to fodboldkoryfæer konkurrere om.

Blandt forslagene var blandt andet brasiliansk musik og wrestling, men valget endte med at falde på boksning, da det var det mest populære forslag.

