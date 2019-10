Ny rekord: Gør det i 4250 meters højde

Golfturneringen blev spillet omkring base-camp området til bjerget Kongde Ri i Solukhumbu regionen og Syangboche i Everest reginonen. Hele turneringen var arrangeret for at promovere turisme i Nepal.

Det var meningen at 40 golfspillere skulle have deltaget i Mount Everest turneringen, men dårligt vejr resulterede i, at det nærmest var umuligt for helikopterne at flyve deltagerne hen til turneringen, skriver Reuters.

Med en lille helikopter var det kun fire spillere der nåede frem til et-huls banen, som var forberedt ved bjerget Kongde Ri i en højde af 4.250 meter.

Otte andre golfspillere konkurrerede på en anden improviseret bane i Syangboche i en højde af 3.880 meter.

Resten af golfturneringen bliver spillet i Kathmandu i weekenden.

Ifølge Prateek Pradhan, der var med til organisere eventet, lå rekorden for det højeste spil golf forinden på 3.960 meters højde. Den turnering fandt sted i det nordøstlige Indien i Sikkim.