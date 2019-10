Set af millioner: Stopper da hun taber hijab

En fodboldkamp mellem klubberne Shabab Al-Ordon og Amman i den jordanske kvindeliga er nu gået viralt på grund af en enkelt detalje i kampen, som ifølge AP fandt sted i 2018.

Da en spiller fra Amman tabte sin hijab under en nærkamp, var fem modspillere nemlig lynhurtige til at danne ring om hende og hjælpe hende med at tildække håret igen, uden at tænke over hvor bolden var eller om spillet var stoppet.

Spillernes uselviske handling modtog klapsalver på stadion, og er sidenhen også blevet hyldet på nettet, hvor et klip med hændelsen er blevet set millioner af gange og spillerne har modtaget ros for at udvise god sportsånd.

Ifølge The Guardian var det forbudt for kvinder at bære hijab på banen helt frem til 2014, hvor FIFA afskaffede den regel.