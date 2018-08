Vanvittigt: Scorer mål fra fly med 100 km i timen

Du kan sikkert selv have svært ved at ramme sikkert i basketballkurven på bare få meters afstand. Forestil dig, at du skal ramme kurven, mens du svæver over den i et propelfly med 100 km/t.

Det var netop det, basketballgøgleren Bull Bullard fra Harlem Globetrotters gjorde forrige uge ved Woodbine lufthavn i New Jersey.

Bull Bullard, der sidder bag piloten i det lille to-personers fly uden døre, svinger armen ud af flyet og smider bolden direkte i kurven.

Harlem Globetrotters, som Bull Bullard er en del af, er kendt for at rejse verden rundt med deres legende basketballshows, hvor atletik, teater og komik kombineres. Holdet afholder over 450 live-events hvert år, men det var altså første gang at en fra holdet scorede fra et fly med 100 kilometer i timen.