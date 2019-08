VM i maveplask afgjort - her er vinderen

Frognerbadet i Oslo lagde lørdag bassin til det årlige verdensmesterskab i den norske sportsgren døds, også kendt som VM i maveplask.

Over 100 deltagere havde i år meldt sig til at hoppe ud fra ti meter-vippen og lave et så halsbrækkende stunt som muligt, inden de sluttede af med en ordentlig maveplasker.

Deltagerne bliver bedømt på både fart, længde og højde af springet, akrobatiske evner, sværhedsgrad, landing og ikke mindst hvor stort et plask de laver ved landingen.

Blandt kvinderne var det svenske Marina Hamberg, der løb med verdensmestertitlen, mens den lokale favorit Kim Andre Knutsen triumferede i mændenes konkurrence.