Sporten godkender danske bedrifter i svært corona-år

Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark blåstempler de danske sportspræstationer i 2020.

Året blev en del anderledes end forventet, da coronapandemien førte til en lang række aflysninger og udskydelser - blandt andet blev OL i Tokyo rykket til 2021.

Når det var muligt, slog de danske sportsfolk ofte til. De gjorde det faktisk så godt, at eliteansvarlig i DIF Søren Simonsen betegner præstationerne som formidable.

- Vi kom flyvende fra land i 2020 med to VM-guldmedaljer i banecykling efterfulgt af Viktor Axelsens knusende All England-sejr.

- Så lukkede sportsverdenen ned, og da den åbnede på klem igen, så blæste Søren Kragh Andersen afsted og vandt to etaper i verdens største cykelløb, Tour de France, siger Søren Simonsen.

Han fremhæver også golfspilleren Emily Kristine Pedersens fire sejre på Ladies European Tour og fodboldspilleren Pernille Harder, der blev kåret til Europas bedste.

- Så selv om det har været et sort år, så var der lysende danske stjerner på sportshimlen, siger Søren Simonsen.

DIF har talt sig frem til, at Danmark hentede i alt 18 VM- og EM-medaljer i det forgangne år.

Danskerne havde succes i et bredt spektrum af idrætsgrene. Blandt andet i banecykling, E-cykling, trebande karambole, motorsport, taekwondo, dans, roning og sejlsport.

Selv om dansk eliteidræt i normale sportsår henter langt flere medaljer, så er Team Danmark-direktør Lone Hansen enig i, at 2020 har været et godt år.

- Når jeg kigger ned over resultatlisten, synes jeg, der har været mange store præstationer i løbet af året, siger hun.

- Der har været få konkurrencer, men alligevel har vi set danske atleter i verdensklasse inden for en lang række sportsgrene.

- Det er imponerende og viser, at selv om international eliteidræt står i en historisk svær situation, så er danske atleter i stand til at fastholde et meget højt niveau, siger Lone Hansen.