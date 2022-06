Sportsstjerner reagerer på amerikansk abortlov

Fredag blev Roe v. Wade-afgørelsen, der sikrer retten til fri abort for kvinder i USA, omstødt i USA's højesteret, så det fremover er op til den enkelte stat, om kvinder skal have ret til abort eller ej.

Det fik mange amerikanske borgere til at gå på gaden for at protestere for kvinders ret til egen krop.

Omstødningen har også sendt rystelser gennem sportsverdenen i USA, hvor adskillige atleter og forbund har givet udtryk for deres holdning til abortloven.

Under nationalmelodien før kvindernes landevejs løb i de amerikanske cykelmesterskaber valgte over halvdelen af feltet at knæle som en direkte protest mod omstødningen.

- Jeg følte, at jeg måtte gøre noget, så jeg rakte ud til andre for at høre, om de følte det samme, siger Heidi Franz fra cykelholdet InstaFund Pro Cycling til VeloNews.

Artiklen fortsætter under tweetet..

Både mændenes og kvindernes basketball-forbund, NBA og WNBA, har reageret på nyheden om abortloven.

- NBA og WNBA tror på, at kvinder skal være i stand til at kunne træffe deres egne beslutninger, hvad angår deres helbred og fremtid, og vi mener at deres frihed skal beskyttes, skriver forbundene i en fælles udtalelse.

Artiklen fortsætter under tweetet..

Det samme har kvindernes ishockeyforbund, PWHPA.

- I går fejrede vi 50-året for indførelsen af Title IX (Lov om forbud mod kønsbaseret diskrimination i skolen, red.). I dag sørger vi over de næsten 50 år, hvor individer har haft ret til at træffe deres egne beslutninger om deres kroppe.

- I morgen - og hver dag - vil vi fortsætte med at tale og kæmpe for de reproduktive rettigheder for ethvert individ, lyder fra PWHPA.

Artiklen fortsætter under tweetet..

Det amerikanske kvindelandshold i fodbold er i disse dage samlet, og fredag holdt de et pressemøde på Zoom, hvor journalister kunne få lov til at stille spørgsmål.

Den store stjerne, Megan Rapinoe, skulle efter planen ikke have talt på pressemødet, men hun valgte alligevel at tage ordet i kølvandet på højesteretsafgørelsen.

- Det er svært at sætte ord på, hvor sørgelig en dag det er for mig personligt, for mine holdkammerater, og for alle de folk derude, som bliver påvirket af det her, sagde hun med tårer i øjnene.

- Jeg kan ikke begribe, hvor sørgeligt og grusomt det her er. Jeg tror, grusomheden er pointen med det, sagde hun blandt andet i sin 9 minutter lange tale til pressen.

Allerede i maj tydede et lækket notat på, at flertallet blandt dommerne i højesteret havde besluttet at fjerne retten til fri abort.

22 delstater har allerede vedtaget love, der begrænser abortretten.