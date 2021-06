Stephan Andersen forlader FC København

FC København har sagt farvel til sin nuværende tredjekeeper Stephan Andersen.

Den 39-årige målmand har kontraktudløb denne sommer, og han får ikke forlænget aftalen, meddeler FC København på sin hjemmeside.

- Stephan er en super fyr og en topprofessionel spiller, som vi har været utroligt glade for at have i klubben, siger FCK's sportsdirektør Peter Christiansen og tilføjer:

- Han har været med til at vinde titler og stået store kampe for klubben, og så har han altid bidraget til, at kvaliteten i hverdagen har været på højt niveau, også i de perioder, hvor han har følt, at han ikke har spillet de kampe, han fortjente. Det skal han have stor kredit for.

Andersen, der har spillet 30 A-landskampe for Danmark, overvejer nu sin fremtid.

- Det er klart, at jeg gerne ville have spillet endnu flere kampe og vundet endnu flere titler, men jeg ser tilbage på min tid som FCK-spiller med stor glæde og stolthed.

- Det har altid været stort for mig at spille i Parken og være en del af klubben, men alle gode ting har en ende, og nu er endestationen nået for mig her. Nu skal jeg sammen med min familie finde ud af, hvad næste rejse skal være, og det glæder jeg mig også til, siger Andersen.

Stephan Andersen spillede 107 kampe for FC København og har været med til at vinde tre mesterskaber og tre pokaltitler.

Karrieren tæller også ophold i Brøndby, Hvidovre, AB, Charlton, Betis, Evian og Go Ahead Eagles.