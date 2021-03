Stig-minoen: Så kom der lige en ølvogn

Der er åbenbart mange, der er glade for at se Stig Tøfting forlade Aarhus!

Det kan selvfølgelig også tænkes, at folket i det østjyske bare ønsker at støtte vandringsmanden på hans færd, der i dag bringer ham til Horsens.

I hvert fald blev Stig og makkeren Ronnie, der er fra Horsens, ved middagstid overhalet af noget så forfriskende som en ølvogn. Kusken honkede i hornet, tog farten af lastbilen og bakkede forsigtigt, så Royal Unibrew på den måde kunne blive vært ved en lille topdressing til Plæneklipperen og hans makker.

- Det var klasse. Vi fik lige et par Faxe Kondi serveret gennem sidevinduet, jubler Stig Tøfting, der altså på den led kunne skylle partneren Heidis velsmurte sandwichs ned med tilhørende æblesnitter på en bund af gulerødder.

Tøffe havde ellers proklameret, at han – når han var ude af syne – ville angribe den første og den bedste pølsevogn, men vi skulle hilse at sige til køkkenchefen i Viby, at sandwichen blev vurderet til et hav af kokkehuer.

Stig Tøfting faldt på det tidspunkt gentagne gange ud af telefonforbindelsen, men han kendte godt forklaringen:

- Jeg går for hurtigt. Skal jeg sætte farten lidt ned?

VW'en pakket fra morgenstunden. Stig Tøfting startede dagsmarchen fra badmintonhallen i Viby. Foto: Ernst van Norde

Han og makkeren sendte fra Gl. Gjesing en hilsen til en gammel holdkammerat – Jens Gjesing naturligvis – og der var også luft til at råbe efter mejeristerne hos Arla i samme stolte stad.

- De råbte, at jeg gik for langsomt, og da de nu stod der i deres hvide arbejdstøj, var jeg jo nødt til at svare: Kom så de hviie!

Den stadigt umanerligt veltalende Stig Tøfting var på det tidspunkt med velfornøjet bug nået over halvvejs af dagens konge-etape og manglede kun en bagatel af 15 km i at nå frem til hotellet i Horsens.

Ruten går ad Gl. Horsens Landevej, og det er med livet som indsats, idet store dele af strækningen er fjernt fra fortov og cykelsti. Plæneklipperen kører direkte i grøften, hvis han bliver fanget af lufttrykket fra en 30 tons sættevogn.

- Vi er lidt i fare. Living on the edge, skråler Stig Tøfting pludselig – og så lagde journalisten på…

