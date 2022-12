Stjerne fyret: Mistanke om doping

Cykelholdet Astana har fyret den colombianske stjerne Miguel Ángel López.

I en meddelelse på sin hjemmeside begrunder Astana det med, at der er kommet 'nye elementer', som viser en forbindelse mellem López og lægen Marcos Maynar Mariño.

- Derfor har holdet ingen anden mulighed end at ophæve kontrakten mellem holdet og rytteren med øjeblikkelig virkning grundet brud på føromtalte aftale og interne regler på holdet, lyder det fra Astana, som ikke vil kommentere sagen yderligere.

López blev i sommer suspenderet af holdet, da det kom frem, at han angiveligt blev undersøgt af spansk politi for sin mulige forbindelse til den kontroversielle læge.

Flere medier skrev, at han var blevet stoppet i en spansk lufthavn og undersøgt af politiet efter en rejse til Colombia. Det bestred han selv gennem sine advokater og forklarede, at der var tale om et rutinetjek.

Marcos Maynar Mariño er blevet undersøgt i en sag om narkohandel og hvidvaskning, og han har også været involveret i flere sager om doping.

I en sag fra 2004 fandt politiet i Spanien ulovlige dopingmidler i hans hjem, men han undgik sanktioner, fordi han påstod, at det blot var til researchformål.

I starten af august ophævede Astana udelukkelsen af López med henvisning til, at hverken de spanske myndigheder eller Den Internationale Cykelunion (UCI) havde fundet en ulovlig forbindelse. Han deltog kort efter i Vuelta a España, hvor han blev nummer fire.

Astana var mandag et af de 18 hold, som fik tildelt en World Tour-licens for de kommende tre sæsoner.

López var et af de absolut største navne, der var på kontrakt i 2023. Den 28-årige sydamerikaner har hentet nogle store sejre på stejle bjerge.

I 2020 vandt han en etape i Tour de France. Han har også tre etapesejre i Vueltaen, en samlet sejr i Schweiz Rundt og adskillige andre triumfer på cv'et.