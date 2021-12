Stjerne sætter rival på plads

Wout van Aert og Mathieu van der Poel er store rivaler i flere discipliner inden for cykelsporten.

Søndag bragede duoen for første gang sammen i denne sæson i World Cuppen i cykelcross.

På hjemmebane i belgiske Dendermonde var Wout van Aert ikke uventet stærkest, da han sikrede sig en knusende sikker sejr med hollandske Mathieu van der Poel på en ligeså suveræn andenplads.

Hollænderen har været skadet indtil nu, og søndagens løb var van der Poels første World Cup-start i denne sæson.

Efter fire af i alt otte omgange i mudderet i Dendermonde havde de to rivaler lagt sig i spidsen for løbet, men så åbnede Wout van Aert ellers et pænt hul til sin største konkurrent.

Ved målstregen var han 49 sekunder hurtigere end van der Poel, der trods en optakt plaget af skader sandsynligvis vil være skuffet over, at han ikke kunne presse van Aert en anelse mere.

Belgiske Toon Aerts kom ind på tredjepladsen - et minut og 18 sekunder efter vinderen.

I to World Cup-starter i denne sæson er det nu blevet til to sejre til Wout van Aert.

Den samlede World Cup føres af Eli Iserbyt, der også er fra Belgien. Søndag sluttede han på niendepladsen - mere end tre minutter efter vindertiden.

Wout van Aert og Mathieu van der Poel hører også til verdenstoppen i landevejscykling og i mountainbike. De kommende dage og uger duellerer de dog flere gange i mudderet i cykelcross.