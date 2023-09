Stjerne smidt bag tremmer: Slog og tog kvælertag på sin kæreste

I øjeblikket er det helt sikkert ikke sjovt at hedde Kevin Porter Jr.

Mandag blev NBA-stjernen nemlig anholdt. Årsagen var, at han skulle have slået og taget kvælertag på sin kæreste.

Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Politiet modtog et opkald klokken 6.45 lokal tid, og da de nåede frem, kunne de se, at kærestens ansigt var fyldt med blod.

Derudover klagede den 26-årige kvinde over ondt i nakken, og hun blev derfor kørt på et nærliggende hospital til undersøgelser.

22-årige Kevin Porter Jr. Foto: Jacob Kupferman/Ritzau Scanpix

Sidder fængslet

Kevin Porter Jr. blev ligeledes kørt væk, men til et fængsel i New York, hvor han lige nu sidder bag tremmer.

TMZ skriver videre, at skænderiet opstod på et hotel, fordi voldsofferet var utilfreds med, at basketballspilleren var i byen til for langt ud på natten.

Derfor låste hun døren for Kevin Porter Jr., da han vendte retur til hotellet, og han måtte få hjælp af personalet til at komme ind.

Da det lykkedes, var den 22-årige amerikaner blevet rasende, og volden begyndte kort tid efter.

Et vidne har fortalt TMZ, at basketballspillerens kæreste løb ud på hotelgangen og råbte efter hjælp.

Kevin Porter Jr. har været en del af verdens bedste basketball-liga siden 2019. I sin karriere har han spillet for Cleveland Cavaliers og Houston Rockets indtil videre.