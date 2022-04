Stjerne undskylder: Kørte i den gale retning

Tim Merlier er kendt som en af cykelsportens hurtigste sprintere. Men i onsdagens endagsløb Scheldeprijs var det ikke hans spurtevner, der bragte belgieren i fokus på opløbsstrækningen.

Publikum ved målstregen i Scholden spærrede øjnene op, da Merlier et par minutter efter at være kommet i mål som nummer ni vendte cyklen 180 grader og begyndte at køre tilbage langs ruten mod kørselsretningen.

Den slags er ikke unormalt, men det sker typisk, når et løb slutter på en bjergtop, og rytterne kommer trillende i mål én og én i lav fart.

I dette tilfælde havde Merlier kurs direkte mod en gruppe ryttere i topfart, som var i gang med at spurte om sekundære placeringer.

Først i sidste øjeblik opdagede han, at han var blevet til spøgelsescyklist. Merlier smed cyklen ud til publikum og klatrede selv over afspærringen for at undgå en kollision. Det var et spørgsmål om få sekunder.

På sin Twitter-profil lægger han sig da også fladt ned.

- Da jeg passerede målstregen og skulle køre tilbage til vores holdbus, troede jeg oprigtigt, at alle ryttere var kommet i mål, eftersom ingen stoppede mig, og der kun var én gruppe bag os i løbet.

- Det var på ingen måde min mening at bringe nogen i fare, og jeg undskylder, hvis det var tilfældet, skriver Merlier.

Forvirringen ved målstregen kan formentlig skyldes, at langt de fleste ryttere udgik undervejs i det knap 200 kilometerlange sprinterløb.

Ud af de 137 på startlisten var der således kun 30, der blev noteret for en placering. Nordmanden Alexander Kristoff vandt løbet.