Stjernens mål-vanvid: Absurd bedrift

Bayern München kom tilbage på vindersporet i den tyske Bundesliga, da det lørdag blev til en sejr på 5-1 hjemme over FC Köln.

Sejren kommer efter to pointtab i træk i ligaen for Bayern, som forinden havde tabt til Eintracht Frankfurt og spillet uafgjort mod Arminia Bielefeld.

De skuffende resultater er leveret ovenpå Bayern Münchens triumf ved VM for klubhold. Træthed og afbud har plaget det tyske mesterhold.

Bayern München leverede heller ikke en spillemæssigt prangende præstation lørdag, men det endte alligevel med en storsejr.

Angriberen Maxim Choupo-Moting headede Bayern foran 1-0 efter 18 minutter på et fint oplæg fra Leon Goretzka.

Et kvarter senere øgede topscorer Robert Lewandowski til 2-0 med et fladt spark efter endnu et oplæg fra Goretzka.

Dermed lignede det en sikker sejr til Bayern, men FC Köln bed fra sig kort inde i anden halvleg.

Her er Superligaens lønkonger: top 21-30

Foto: Robert Lewandowski tiljubles efter endnu en Bayern-træffer. Foto: Andreas Gebert/Ritzau Scanpix

Efter et kæmpe koks i Bayern-forsvaret spadserede Köln-spilleren Ellyes Skhiri ind i feltet og udplacerede Manuel Neuer med et elegant chip.

Usikkerheden bredte sig derefter hos Bayern-spillerne, der pludselig virkede rystede og flere gange kom under pres.

Bayern-træner Hansi Flick reagerede fra bænken og sendte Serge Gnabry og Thomas Müller på banen, og det hjalp.

Müller fandt med sin første aktion Lewandowski, som nemt fik scoret til 3-1 og skabt luft efter 65 minutter.

Det var Lewandowskis ligamål nummer 28 i 22 kampe i denne sæson.

Han er i ensom majestæt gået i udbrud i kampen om 'Den Gyldne Støvle', som efter sæsonen uddeles til Europas målkonge.

Forspringet ned til nummer to, danske Kasper Junker, er på 15,5 point. I de bedste ligaer giver scoring to point, mens mindre prominente rækker som Superligaen og den norske Eliteserie giver 1,5 point pr træffer.

Bayern var dog ikke færdig med at vise usikre takter. Neuer mistede bolden på en skovtur, og Köln-angriberen Dominick Drexler fik en foræring og skulle bare trille bolden i det tomme bur.

Det lykkedes dog ikke. Afslutningen tog den ene stolpe, og Bayern cementerede i stedet sejren til slut med Gnabrys mål til 4-1 og 5-1.

I en af de øvrige kampe vandt Borussia Dortmund uden en feberramt Thomas Delaney med 3-0 hjemme over Bielefeld, som havde Jacob Laursen med i hele kampen.

Bayern topper den bedste tyske fodboldrække med 52 point efter 23 kampe. RB Leipzig, som spiller senere lørdag, har 47 point efter 22 kampe på andenpladsen.

Wolfsburg, der lørdag vandt 2-0 hjemme over Hertha Berlin, har 45 point på tredjepladsen. Dortmund halser efter på en femteplads med 39 point.

Syg trussel mod Eriksens drømmestime