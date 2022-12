Stjerner fanget i skuddrama

Flere NFL-stjerner fra New York Giants blev fanget i et storcenter efter et skuddrab

Der var ikke mange timer til kampstart for NFL-stjernerne fra New York Giants, da der pludselig opstod panik og drama i Mall of America.

En 19-årig mand blev skudt og slået ihjel i det enorme indkøbscenter beliggende i Bloomington i Minnesota lillejuleaften. En historie, der naturligvis fyldte en del, da storcenteret var godt fyldt med folk ude for at gøre de sidste juleindkøb.

Og blandt dem var altså også flere NFL-stjerner fra New York Giants, der måtte søge ly.

- Jeg var i spisesalen på hotellet, og så blev vi lukket inde der. Det var en skræmmende situation.

- Det er selvfølgelig gutterne i centeret, som man er bekymret for. En trist situation, og mine tanker går til de pårørende til den afdøde, og jeg er glad for, at alle fra vores hold er okay, siger quarterback Daniel Jones ifølge Yahoo Sports.

Daniel Jones spiller her kort efter skudepisoden i Mall of America. Foto: David Berding, Ritzau Scanpix

New York Giants var indlogeret på et hotel lige overfor Mall of America inden kampen mod Minnesota Vikings, da skudepisoden fandt sted. Og derfor var flere spillere altså til stede, da skyderiet brød ud.

Der var ifølge ESPN tale om et sammenstød mellem to grupper af unge mennesker, der var så uenige om tingene, at en mand pludselig tog en pistol frem og skød en anden mand flere gange.

Allerede dagen efter blev fem unge mænd anholdt af politiet i Bloomingdale - to 18-årige og tre 17-årige mænd, skriver Yahoo Sports.