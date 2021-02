Stjerner raser: Risikerer direkte exit

Det kan fremover ende med en øjeblikkelig udvisning af et løb, hvis en professionel cykelrytter ikke overholder Den Internationale Cykelunions (UCI) regler for sikkerhed.

Sådan lyder det fra UCI torsdag, efter at unionen har klarlagt rammerne for de nye regler, som blev annonceret i slutningen af januar.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

UCI har blandt andet forbudt den såkaldte 'super-tuck'-stilling - hvor en rytter sidder på cyklens overrør - ligesom rytterne skal være mere opmærksom på, hvor de smider tomme vandflasker hen.

Hvis reglerne ikke bliver overholdt, kan det i endagsløb føre til et 'rødt kort', hvor rytteren bliver hevet ud af løbet, mens det er i gang.

I etapeløb indføres der et advarselssystem, hvor man ved den første overtrædelse får en bøde og en tidsstraf på 30 sekunder, så en tidsstraf på to minutter, mens en tredje overtrædelse vil føre til udvisning fra løbet.

Adskillige ryttere har udtrykt deres utilfreds med UCI's nye regler. Blandt andre den tidligere verdensmester Michal Kwiatkowski.

- Hvis man gør det ulovligt at sidde på overrøret, så bliver det næste sikkert, at vi til næste år ikke længere må hæve hænderne op i luften for at fejre en sejr.

- Så bliver der også indført fartgrænser og den slags, sagde polakken i starten af februar til cyclingnews.com.

