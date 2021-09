Store fejl fra Juventus koster sejren

To personlige fejl kostede dyrt for Juventus, som endte med at smide en 1-0-føring og tabe 1-2 ude til Napoli i den italienske Serie A.

Juventus kom foran 1-0 på et mål af Álvaro Morata efter ti minutter.

Den spanske landsholdsangriber erobrede bolden fra Napolis Konstantinos Manolas, som sløsede i en tilbagelægning.

Derefter gik Morata alene mod mål, og fra en spids vinkel passerede han Napoli-keeperen David Ospina.

Napoli pressede på for en udligning og havde bolden mest, men det blev ikke for alvor farligt.

I den anden ende brændte Juventus-angriberen Dejan Kulusevski et par store muligheder, så kampen var fortsat åben.

I anden halvleg begyndte gaveboden i Juventus-forsvaret.

Efter 57 minutter leverede Juventus-keeperen Wojciech Szczesny et drop, da han skulle tage sig af et skudforsøg fra Lorenzo Insigne.

Polakken fik kun verfet bolden ud til siden, og så dukkede Matteo Politano og skød den i kassen til 1-1.

Og det skulle blive endnu værre for Juventus.

Efter 85 minutter valgte den indskiftede Juventus-angriber Moise Kean nemlig at heade mod eget mål efter et hjørnespark.

Szczesny fik med en refleksredning forhindret bolden fra at gå i mål i første omgang, men Napolis stærke stopper Kalidou Koulibaly kom til og stødte bolden de sidste centimeter over målstregen.

Napoli topper nu rækken med ni point efter tre kampe. Juventus har kun et enkelt point efter de første tre kampe.

Tidligere i sæsonen har Juventus spillet uafgjort ude mod Udinese og tabt hjemme til Empoli.

Juventus, der har solgt Cristiano Ronaldo, var uden en række af holdets sydamerikanske profiler, som var kommet sent hjem fra landskampe.