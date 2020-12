Storfavorit i danskerbrag: Jeg har alt at tabe

To ubesejrede danske professionelle boksere skal lørdag aften i aktion, når de mødes ansigt til ansigt, når de bokser om det danske mesterskab i weltervægt.

Opgøret arrangeres af TK Promotion i Gilleleje hallen lørdag 5. december

Hjemmebanefavoritten Oliver Møllenberg skal bokse mod den 11 år ældre Frank Madsen, men den store aldersforskel skræmmer ikke den unge bokser.

- Jeg træner hver dag mod boksere, der er lige så gammel som ham, og dem kan jeg slå ud, siger Oliver Møllenberg til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Min teknisk kunnen er langt større end Frank Madsens. Han er Thai- og kickbokser, han er ikke bokser. Det kommer han til at mærke i morgen (I dag, red.). Mange siger, han er stærkere end mig, fordi han er fuldvoksen. Men teknik vinder over fysik.

Selvom Oliver Møllenberg er sikker på, at han får bæltet med hjem i morgen, bliver det ikke uden en hård kamp.

- Jeg forventer en hård kamp, men jeg forventer, at jeg vinder. Jeg glæder mig til at tage bæltet med hjem. Jeg har trænet benhårdt, og jeg er klar og forberedt, siger Møllenberg.

Jonas Olufson

Stævnet finder sted i Gilleleje, der er Oliver Møllenbergs hjemby, derfor forventer han en stor opbakning fra de lokale.

- Den her by har stået bag mig de tre år, jeg har været professionel. Det betyder alt for mig at bokse på hjemmebane. Det er selvfølgelig en fordel for mig, siger Oliver Møllenberg.

Foto:Jonas Olufson

Men selvom hele byen har hans ryg, føler han ikke, at han skal præstere yderligere.

- Jeg føler ikke, at der er et større pres på mig, da det er min hjemmebane. Men jeg har også alt at tabe. Hvis jeg taber i morgen, så er der noget jeg skal overveje i min fremtidige boksekarriere. Jeg skal vinde i morgen (I dag, red.), og det kommer jeg til, siger en sikker Oliver Møllenberg.

Og står det til ham selv, slår han Frank Madsen ud i syvende eller ottende runde.

Klik her – og se boksebraget live i Ekstra Bladet+ på lørdag fra kl. 18.00