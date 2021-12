Storspillende Schmeichel i Leicester-triumf

Kasper Schmeichel reddede straffespark og flere store chancer, da Leicester tirsdag aften slog Liverpool med 1-0 på hjemmebane i Premier League.

Danskeren var altafgørende for, at Liverpool i sin gode periode i første halvleg ikke fik bolden over stregen, og han banede dermed vejen for, at Leicester kunne rejse sig efter 3-6-nederlaget til Manchester City i forrige runde.

Ademola Lookman stod for den afgørende kasse, da han fuldendte et smukt angreb langs venstrekanten i anden halvleg.

Liverpool-mandskabet var tandløst, da det gjaldt, og mistede dermed point i topstriden. Efter to uafgjorte kampe har klubben seks point op til Manchester City på førstepladsen. Leicester er på niendepladsen.

Liverpool lagde fra land i højt tempo, og det brændte flere gange på foran Kasper Schmeichel.

Leicester lavede mange fejl, og efter 14 minutter gik det galt, da Wilfred Ndidi klodset begik straffespark på Mohamed Salah, som selv skulle sparke.

Egypteren placerede bolden lige i sukkerhøjde til sin venstre side, og den havde Kasper Schmeichel luret. Danskeren sprang og pillede den.

Det stoppede dog ikke Liverpool. Efter en halv time var Salah helt fri i feltet og afsluttede mod nettaget, men Schmeichel reagerede som et lyn og verfede kuglen over mål.

Mohamed Salah kunne ikke få bolden forbi Kasper Schmeichel og brændte tilmed også et straffespark. Foto: Lindsey Parnaby/Ritzau Scanpix

Nærmest alene havde den danske keeper sørget for, at Leicester gik til pause uden at have indkasseret mål.

Efter pausen var det mere lige. Leicester fik bedste styr på organisationen, og Liverpool fik sværere ved at dirke hjemmeholdets defensiv op.

Efter 55 minutter fik Sadio Mané dog en kæmpe chance, da han kom fri på kanten af feltet, hvorfra han havde hele målet at skyde i, men bolden endte over mål.

Leicester lå hele tiden på lur, og efter 59 minutter var der bingo. Ademola Lookman fik bolden i feltet efter flot opspil langs venstrekanten, og så bragede han den i nettet til 1-0.

Liverpool satte et febrilsk pres ind til sidst, men Leicester stod imod.