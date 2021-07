Strenge restriktioner og tilskuere præger britisk golfmajor

Sidste år blev British Open aflyst, men i år er majorturneringen tilbage i golfkalenderen med fans på banen, men også med strenge restriktioner.

Spillerne kan se frem til, at op mod 32.000 tilskuere indfinder sig på Royal St George's Golf Club i den engelske by Sandwich.

- Jeg havde ikke regnet med, at denne turnering ville blive den første med fuld tilskuerkapacitet, siger verdens nummer to, spanske Jon Rahm, med henvisning til, at Storbritannien i øjeblikket er ramt af stigende coronasmitte.

Ikke desto mindre har de britiske myndigheder tilladt store folkemasser i forbindelse med sportsbegivenheder. Det så vi under EM i fodbold, tennisturneringen Wimbledon og Formel 1-løbet på Silverstone.

- Jeg er glad for det, for vi har savnet tilskuerne, siger Jon Rahm, der er udråbt som en af de største favoritter.

Mens der er løsnet op for restriktionerne, når det kommer til tilskuere, så er det anderledes med de restriktioner, spillerne skal leve under i løbet af weekenden.

De skal således leve i en boble, de må kun omgås fire personer, når de ikke er på vej rundt på de 18 huller, og de må ikke bevæge sig frit rundt i byen.

Det har blandt andet den konsekvens, at Brooks Koepka, der er nummer otte i verden, selv må udfolde sine kulinariske talenter ved komfuret. Han har nemlig ikke sin kok med.

- Vi gøres vores bedste, men det bliver ikke lige så godt, som hvis vi havde kok med, siger Koepka kækt.

Hvis man bryder boblen, er konsekvenserne til at tage at føle på.

- Så er man i fare for at blive diskvalificeret, siger Martin Slumbers, der er formand for arrangøren, R&A.

- Vi har gjort det meget klart for spillerne, at det er for at beskytte dem. Det er for at give alle spillerne den bedst mulige chance for stadig at være her søndag eftermiddag, siger han.

Første spiller slog ud tidligt torsdag morgen. Christoffer Bring er eneste dansker i turneringen. Han kvalificerede sig ved at vinde EM for amatører i juni.