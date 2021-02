Super Bowl-taber suspenderer trænerens søn efter ulykke

NFL-holdet Kansas City Chiefs har sendt linebacker-træner Britt Reid på tvungen orlov få dage efter nederlaget i Super Bowl.

Britt Reid, der er søn af cheftræner Andy Reid, var tre dage før søndagens NFL-finale mod Tampa Bay Buccaneers involveret i en færdselsulykke, hvor en femårig pige kom slemt til skade.

Politiet undersøger Britt Reid for at have kørt i alkoholpåvirket tilstand, efter at han har indrømmet at have indtaget to eller tre drinks før ulykken.

Britt Reid rejste af samme årsag ikke med holdet til Florida, hvor Kansas City Chiefs tabte 9-31 til Tampa Bay Buccaneers i Super Bowl.

Nu er Britt Reid blevet suspenderet, mens politiet undersøger sagen.

- Linebacker-træner Britt Reid er sendt på orlov efter torsdagens episode, der involverede flere køretøjer.

- Vi er fortsat i gang med at indsamle information om ulykken, og vi hjælper fortsat de lokale myndigheder, hvis de har brug for det, skriver Kansas City Chiefs.

To piger kom til skade i ulykken. En femårig pige blev efterfølgende lagt i kunstig koma og har pådraget sig en hjerneskade. Den anden pige slap med mindre skader.

Den femårige pige, der ifølge AFP fortsat kæmper for sit liv, befinder sig i en kritisk tilstand på hospitalet i Kansas City.

Pigen sad i en af to biler, der var parkeret ved vejkanten, da de blev ramt af Britt Reids køretøj. Reid er tidligere blevet dømt for hændelser, der relaterer sig til alkohol og stoffer.