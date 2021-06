Svensk tackling koster ukrainsk angriber resten af EM

Den ukrainske angriber Artem Besedin er ude i resten af EM-turneringen.

Det står klart, efter at Dynamo Kiev-spilleren udgik med en skade under tirsdagens 2-1-sejr over Sverige.

Den svenske stopper Marcus Danielson ville sparke bolden væk, men fik i samme situation stemplet Artem Besedin i knæhøjde.

Marcus Danielson begik forseelsen mod den netop indskiftede Artem Besedin i den forlængede spilletid af ottendedelsfinalen mod Ukraine ved stillingen 1-1.

Svenskeren modtog et rødt kort for episoden efter et VAR-gennemsyn.

Artem Besedin er rejst hjem til ukrainske Kijev for at blive undersøgt nærmere, oplyser assistentlandstræner Oleksandr Shovkovskiy på Facebook ifølge Reuters.

- Vi kan ikke længere gøre brug af Artem Besedin i vores næste kampe. Han er tvunget til forlade holdet og vende tilbage til Kijev for en grundig undersøgelse, skriver Oleksandr Shovkovskiy.

Ukraine skal lørdag møde England i kvartfinalen, men altså uden Artem Besedin, der heller ikke kan nå at blive klar til eventuelt flere kampe ved slutrunden.