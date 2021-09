Sverige spiller uønsket landskamp

Sverige hentede torsdag en stor skalp, da holdet hjemme slog Spanien med 2-1 i VM-kvalifikationen og spillede sig til tops i sin gruppe.

Onsdag kæmper Sverige videre for en VM-billet, når det går løs i Grækenland. Men inden da skal landstræner Janne Anderssons tropper igennem en testkamp mod Usbekistan søndag eftermiddag.

Både Det Svenske Fodboldforbund (SvFF) og landstræneren havde helst været kampen foruden.

Men Sverige er forpligtet til at spille et vist antal kampe ifølge den aftale som Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og dermed medlemslandene har lavet med tv-selskaberne.

- Det er selvfølgelig for meget med tre kampe på en ti dage lang samling, når spillerne kommer fra et presset program i deres klubber, siger SvFF's generalsekretær, Håkan Sjöstrand til TT og tilføjer:

- Som landstræner kan man ikke arbejde meget med holdet og de egentlige taktiske idéer, for det er mest restitution og kampe under samlinger som disse.

Ifølge Sjöstrand har coronapandemien presset programmet endnu mere sammen, men forbundet har ikke forsøgt at flytte hjemmekampen mod Usbekistan.

- Den skal spilles ifølge det produkt, som tv-selskaberne har købt og vil have. Når vi ser fremad kommer der flere VM-kvalifikationskampe og der kommer samlinger, hvor man skal spille flere kampe.

- Der er en konsekvens, som vi må håndtere på bedste vis, når nu pandemien har påvirket hele samfundet, siger Sjöstrand.

Landstræner Janne Andersson erkender, at han har sin hovedfokus på VM-kvalifikationskampene, men han forsøger at få det bedste ud af kampen mod Usbekistan.

- Siden Nations League kom, har vi ikke haft mange venskabskampe. Det er en fordel at kunne se andre spillere, der ikke har fået lov at spille så meget, siger Andersson, der stiller med 11 helt nye spillere mod Usbekistan i forhold til sejren over Spanien.

Sveriges reserver tæller blandt andre FC Midtjyllands Jens-Lys Cajuste, der starter på den centrale midtbane i kampen mod Usbekistan.

Danmark spiller også tre kampe i den nuværende landsholdssamling. Alle tre kampe er dog i VM-kvalifikationen.