Sverige støtter coronaramt sportsverden med 339 millioner

Den svenske idrætsverden kan se frem til økonomisk støtte i en tid, hvor blandt andet klubber, foreninger og arrangører lider store tab som følge af aflysninger på grund af coronavirus.

På et pressemøde fredag fortæller Sveriges kulturminister, Amanda Lind, og kulturudvalgets formand, Christer Nylander, at man vil støtte idrætten med en halv milliard svenske kroner. Det svarer til 339 millioner danske kroner.

- Det kommer til at gå til foreninger, der arrangerer sportsevents såsom større cupturneringer, motionsløb og kampe på eliteniveau, lyder det ifølge nyhedsbureauet TT.

De svenske myndigheder har ligesom i en lang række andre europæiske lande forbudt større folkemængder at samles for at undgå smittespredning af virusset. Det går hårdt ud over sportens verden.

Det har især ramt tre af landets største sportsgrene. Slutspillet i både ishockey- og håndboldligaen er blevet afblæst, mens starten på fodboldsæsonen er udskudt.

Også skiløb og atletik er blandt de mange sportsgrene, der er blevet påvirket.

De økonomiske midler skal fordeles af Det Svenske Sportsforbund (RF).

- RF har et godt overblik. Det er vigtigt, at disse midler går til de foreninger, der har mest brug for dem, siger Amanda Lind.

Hun modtog allerede mandag et brev fra RF med den første beregning af, hvor meget sportsverdenen har mistet i indtægter på baggrund af de mange aflyste begivenheder.

Det er ud fra de beregninger, regeringen er landet på en hjælpepakke på en halv milliard svenske kroner.

- Afhængigt af den effekt, coronavirusset har på hele samfundet, kan den samlede udvikling se anderledes ud, men 500 millioner er en vigtig tilføjelse, siger Amanda Lind.

I RF vil man nu tale med de forskellige specialforbund for at blive klogere på, hvordan pengene skal fordeles. Imellem idrætsgrenene og imellem bredde og elite.

Forbundets talsmand Björn Eriksen er glad for, at idrætten får lov til selv at håndtere beslutningerne om, hvem der skal have hvad.

Forbundet har en liste over, hvilke forbund der lider de største tab som følge af coronakrisen. Ishockey bløder mest, derefter følger fodbold og håndbold.