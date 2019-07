Svigermor kopierede CL-babe: - Min mor er vanvittig!

Efter baneløber-baben, Kinsey Wolanski, stjal billedet under CL-finalen, forsøgte svigermor at tage samme tur til stor forbløffelse og begejstring for sønnen

VM-finalen i cricket mellem England og New Zealand fik, hvad nogen vil kalde et sjovt indslag og besøg under kampen.

Elena Zdorovetskiy er mor til Youtube-stjernen Vitaly Zdorovetskiy, der er kæreste med Kinsey Wolanski. Svigerdatter har allerede haft sin debut og flere forsøg på at afbryde diverse fodboldkampe.

Det har inspireret svigermor, der forleden valgte at springe ind på banen under VM i cricket i samme sorte badedragt med teksten 'Vitaly Uncensored', der er en reklame for sønnen.

Nu reagerer sønnen i et tweet, hvor han skriver.

'Min mor er vanvittig!'

My mom is crazy!!!!! pic.twitter.com/GuDfyM2aU2 — Vitaly Zdorovetskiy (@Vitalyzdtv) July 14, 2019

Også svigerdatter har reageret på sin Twitter og skrevet:

'Den sejeste mor overhovedet!'

Kinsey Wolanski var for nylig på banen med Vitaly under Copa America-finalen mellem Brasilien og Peru.

Her var det både Vitaly Zdorovetskiy og Kinsey der var gået undercover i et forsøg på at overraske, men uden held. Efterfølgende har Vitaly lagt et tweet ud med en dusør til dem, der eventuelt måtte have filmet dem blive arresteret.

If anyone has a footage of me getting tackled by 14 security guards at #CopaAmericafinal please send it!!! — Vitaly Zdorovetskiy (@Vitalyzdtv) July 8, 2019

Se også: Det er løgn! Sexet baneløbers svigermor chokerer

Se også: CL-babe arresteret: Forsøgte nyt finale-stunt