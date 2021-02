Svindler i fælden: Voldsom straf

Den tidligere præsident for Ruslands Atletikforbund (RusAF), Dmitry Shlyakhtin, er af en disciplinærkommission i Det Internationale Atletikforbund (IAAF) blevet udelukket i fire år.

Dommen er en straf for at have modarbejdet en antidopingefterforskning, oplyser Idrættens Integritetsenhed (AIU).

Yderligere tre topembedsmænd i RusAF er blevet dømt i samme sag, der har sit udspring i en efterforskning mod den tidligere VM-sølvvinder i højdespring Danil Lysenko.

Lysenko blev i 2018 suspenderet, fordi han i tre tilfælde ikke havde været at træffe, når antidopingmyndighederne mødte frem til dopingtest.

Der blev iværksat en undersøgelse, men året efter meddelte AIU, at embedsfolk i det russiske atletikforbund havde obstrueret arbejdet med forkerte forklaringer og manipulerede dokumenter.

Det skete i et forsøg på at forsvare og forklare Lysenkos overtrædelser af reglen om whereabouts.

- Det er meget alvorlige overtrædelser begået af personer i den øverste top af RusAF, et forbund under IAAF. Det ser ud til, at det meste af, hvis ikke hele topledelsen i RusAF var indblandet i denne svindel, lyder det i dommen.

