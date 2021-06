Team Esbjerg sendes op i Champions League

Team Esbjergs håndboldkvinder skal spille Champions League. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Heri fremgår det, at Team Esbjerg er blandt seks klubber, som opgraderes til næste sæsons største klubturnering i Europa.

Team Esbjerg var i betragtning til en plads efter at have vundet grundspillet i landets bedste række.

- Det er fantastisk, at vi nu er sikret en plads i den fornemmeste europæiske turnering, siger Team Esbjergs bestyrelsesformand, Bjarne Pedersen, i pressemeddelelsen.

- Hele vores økonomiske og organisatoriske setup er gearet til, at vi deltager i Champions League, vi har for første gang indgået aftaler med internationale partnere, og vi har hentet spillere, der har en klar forventning om at spille med i turneringen. Alt går dermed op i en højere enhed, siger han.

Også cheftræner Jesper Jensen er tilfreds.

- Med Champions League-opgraderingen kan vi fortsætte ad den vej, vi for længst er på. Vi har handlet, efter at vi skulle være med, både med de spillere, vi har hentet ind i truppen, og måden, vi har forberedt os på.

- Jeg vil rangere deltagelsen på højde med at blive dansk mester, fordi det er så vigtigt for rekrutteringen af nye spillere, at vi for tredje sæson i træk er med og dermed attraktive for europæiske topspillere at komme til, siger Jesper Jensen.