Teenage-stjernen stråler

Julian Brandt ramte bolden klokkerent og kanonerede den i netmaskerne, da Dortmund lørdag aften snuppede en 2-0-sejr over Hertha Berlin i Bundesligaen.

Hertha Berlin-keeper Rune Jarstein lignede en mand, der havde styr på langskuddet, men bolden knækkede i sidste øjeblik og snød nordmanden.

16-årige Youssoufa Moukoko slog sejren fast kort før slutfløjt.

Med sejren stryger Dortmund op på Bundesligaens femteplads, hvor klubben ligger med 42 point.

Der er dermed ét point op til Eintracht Frankfurt, som ligger på den fjerdeplads, der giver en direkte plads i Champions League i næste sæson.

Eintracht Frankfurt har imidlertid en kamp i hånden og kan dermed trække fra, hvis det ender med en sejr over RB Leipzig søndag.

Hertha Berlin ligger lige over nedrykningspladserne i bunden af tabellen.

Danske Thomas Delaney kunne fra en plads på bænken se styrkeforholdet mellem de to klubber i lørdagens kamp komme til udtryk ved, at Dortmund havde Hertha Berlin i et jerngreb stort set kampen igennem.

Det var ikke, fordi Dortmund skabte et hav af chancer, men det burde være blevet til flere scoringer.

Marco Reus var eksempelvis tæt på at score direkte på frispark før pausen, og det var kun en formidabel redning fra Rune Jarstein, der holdt den unge englænder Jude Bellingham fra at score fra en helt fri position i feltet.

Julian Brandt så selv overrasket ud, da hans langskud ramte netmaskerne i Dortmunds sejr over Hertha Berlin. Foto: Bernd Thissen/Ritzau Scanpix

Rune Jarstein så imidlertid knap så godt ud, da Julian Brandt efter 54 minutter tog chancen fra distancen.

Brandt ramte bolden så godt og hårdt, at Hertha Berlin-keeperen nærmest ikke nåede at ænse den, før den lå i netmaskerne bag ham.

Rune Jarstein var egentlig klar til at gribe bolden i favnen, men den knækkede, lige før den nåede ham, og han kom til at se en smule skidt ud.

Det gjorde han dog ikke efter 77 minutter, da han på akrobatisk vis afværgede et godt hovedstødsforsøg fra Emre Can.

Hertha Berlin kom aldrig i nærheden af noget, og det hjalp ikke på det, at Vladimír Darida ti minutter før tid stemplede Marco Reus og fik et direkte rødt kort.

Marco Reus var så medtaget, at han måtte erstattes af blot 16-årige Youssoufa Moukoko, som kort før tid smækkede bolden i mål fra en spids vinkel.

