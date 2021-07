Teenager straffes for trusler mod Premier League-angriber

En 19-årig mand fra Singapore er idømt ni måneders betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for at fremsætte trusler mod Premier League-spilleren Neal Maupay.

Den dømte, Derek Ng Ren, skrev i juni 2020 flere truende beskeder til Neal Maupay via det sociale medie Instagram efter en kamp mellem Brighton og Arsenal.

I løbet af kampen ramlede Maupay sammen med Arsenals målmand Bernd Leno, der måtte bæres fra banen efter sammenstødet, ligesom Maupay siden scorede det afgørende mål i Brightons 2-1-sejr.

Det fik Derek Ng Ren til at sende flere beskeder til Maupay, hvor han både truede med at dræbe Maupay og den franske angribers familie.

Ud over betinget fængsel og samfundstjeneste skal Derek Ng Ren også gennemføre et psykiatrisk forløb samt overholde et udgangsforbud mellem klokken 22.00 og 06.00.

- Jeg tror, han er klar til at lægge sagen bag sig og fokusere på sin rehabilitering samt tage de næste skridt videre, siger Ng Rens advokat, Mark Yeo, til AFP.

Ng Ren var tiltalt for to forhold af chikane, og i begge tilfælde var strafferammen op til seks måneders fængsel.

Spillere, klubber og flere aktører i engelsk fodbold boykottede i april 2021 sociale medier i fire dage som en protest mod trusler, racisme og diskrimination på internettet.

- Spillerne får en masse nedladende kommentarer online, og vi er nødt til at bekæmpe det. Det er en god måde at gøre det på. Det er godt, at vi står sammen om dette, sagde Neal Maupay dengang om tiltaget.