Tidligere basketstjerne vil have Brittney Griner ud af russisk fængsel

Den excentriske tidligere basketballstjerne Dennis Rodman planlægger en tur til Rusland for at få Brittney Griner løsladt.

Det skriver det amerikanske medie NBC News.

Brittney Griner, der også er en kendt basketballspiller, blev tidligere i august idømt ni års fængsel ved en domstol i Moskva for at forsøge at smugle narkotika ind i landet. Hendes forsvarer har anket afgørelsen.

Dennis Rodman håber på at kunne flyve til Rusland i denne uge, skriver NBC News.

- Jeg har fået tilladelse til at tage til Rusland og hjælpe pigen, er han citeret for at sige.

Der er ingen yderligere informationer om Rodmans rejse.

Kaldte Putin 'cool'

Fra en højtstående medarbejder i den amerikanske præsident Joe Bidens stab lyder det i et svar til nyhedsbureauet AFP, at 'det er kendt for offentligheden, at administrationen har givet et bemærkelsesværdigt tilbud til russerne'.

- Og alt andet end at forhandle videre gennem den officielle kanal kan komplicere og hindre indsatsen for løsladelse, lyder det i udtalelsen.

Den 61-årige tidligere NBA-stjerne Dennis Rodman har en uortodoks tilgang til geopolitik og diplomati.

Han er som en af de eneste i den vestlige verden på god fod med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un. Et forhold, han har opbygget gennem de seneste to årtier. Her har han besøgt det lukkede land flere gange.

Rodman var også til stede i Singapore, da den tidligere amerikanske præsident Donald Trump under stor bevågenhed mødte Nordkoreas leder i 2018.

Den tidligere basketballstjerne er også kendt for at tale om den russiske præsident, Vladimir Putin, i rosende vendinger.

I 2014 beskrev Rodman præsidenten som 'faktisk cool' efter at have mødt Putin i Moskva.

