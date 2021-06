Tidligere Bayern-profil bliver cheftræner i Wolfsburg

Den tyske fodboldklub VfL Wolfsburg har ansat hollandske Mark van Bommel som ny cheftræner.

Det oplyser bundesligaklubben på sin hjemmeside.

44-årige Van Bommel har fået en kontrakt til sommeren 2023 og overtager roret fra Oliver Glasner, der skal træne konkurrenterne fra Eintracht Frankfurt.

- Mark van Bommel var vores førstevalg, og vi er sikre på, at han og hans trænerhold vil være i stand til at tage VfL videre ad den succesfulde vej, vi er på, siger direktør Jörg Schmadtke på hjemmesiden.

Fire trænere er ligeledes ansat som en del af Van Bommels stab, heriblandt to fra PSV.

Wolfsburg blev i denne sæson nummer fire i den tyske Bundesliga og skal derfor spille Champions League i næste sæson.

Som spiller var Mark van Bommel i mange år en profil på Bayern Münchens midtbane, hvor han spillede fra 2006 til 2011 og vandt to mesterskaber.

Han har også spillet for FC Barcelona, som han vandt Champions League med, og har 79 landskampe for Holland.

Hans trænerkarriere har dog ikke budt på samme succes som spillerkarrieren.

Efter halvandet år som cheftræner for sin tidligere klub PSV blev han fyret i 2019 uden at have vundet en titel.

Ud over perioden i PSV har han kun erfaring som assistenttræner for Australien og Saudi Arabiens landshold.