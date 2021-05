Tidligere mand kan ende i kvindernes OL

En tidligere mand skal formentlig konkurrere mod de kvindelige vægtløftere til sommerens OL i Tokyo.

Der er tale om den newzealandske vægtløfter Laurel Hubbard, der kan blive den første transkønnede i historien til at deltage ved OL, og alt tyder på, at det kommer til at ske.

Den transkønnede vægtløfter har fremvist testosteron-niveauer, der holder sig inden for de grænser, som Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har opsat.

Samtidig har Det Internationale Vægtløftningsforbund (IF) på grund af coronapandemien ændret på kvalifikationskravene til OL, hvilket også er til Hubbards fordel.

Samtidig er New Zealands Olympiske Komité (NZOC) opsat på at sende 43-årige Hubbard til Tokyo, selv om hun endnu ikke er officielt udtaget.

- NZOC kan bekræfte, at en række vægtløftere fra New Zealand, deriblandt den transkønnede atlet Laurel Hubbard, meget sandsynligt vil få allokeret en IF-kvoteplads til Tokyo efter de reviderede IF-kvalifikationsregler, oplyser NZOC.

- Det newzealandske hold går ind for manaaki (omsorg, red.), inklusion og respekt for alle, lyder det videre.

Laurel Hubbard blev født som mand, men skiftede køn, efter at hun havde passeret de 30 år. I 2018 skrev Hubbard historie, da hun som den første transkønnede stillede op til Commonwealth Games.

Dengang forsøgte de australske Commonwealth Games-værter at blokere Hubbard fra at stille op, da de mente, at hun som tidligere mand havde en fysisk fordel.

I øjeblikket rangerer Hubbard som nummer 16 i verden i klassen for vægtløftere over 87 kilo på kvindesiden.