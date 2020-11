Tidligere rival afløser Ståle i FCK

Jess Thorup kvitter jobbet i Genk for at overtage trænersædet i Parken. Hans første kamp bliver mod FC Midtjylland

Det bliver Jess Thorup, der overtager trænersædet i FC København.

Flere kilder bekræfter uafhængigt af hinanden overfor Ekstra Bladet, at mestertræneren fra 2018 er blevet udset til at løfte arven efter Ståle Solbakken, som BT har skrevet tidligere på dagen.

Det er blot halvanden måned siden, at Jess Thorup blev ansat i Racing Genk, hvor han har været en kæmpesucces og fortsat er ubesejret efter seks kampe.

Løverne lander sin nye træner takket være en frikøbsklausul på 550.000 euro - cirka 4,1 mio. kr., hvilket gør Jess Thorup til en billig løsning på den front sammenlignet med andre alternativer.

FC København er så langt fremme, at de allerede i gang med at sammensætte teamet omkring Jess Thorup. Her er den tidligere FCK-træner Jacob Neestrup topkandidaten til at blive hentet ind som assistent. Forhandlingerne med Viborg er allerede i gang, og det forventes, at det bliver en formalitet at lukke den del.

Med ansættelsen af Jess Thorup lander FC København en af de mest succesfulde danske trænere de seneste ti år. Han sikrede Esbjerg oprykning og pokaltriumf inden han blev U21-landstræner. Efter den tjans overtog han FC Midtjylland, som han gjorde til mester i 2018. Siden har han været i Belgien i Gent og senest den korte periode i Genk.

Thorups første kamp bliver lakrids... FC København gæster FC Midtjylland næste weekend.

