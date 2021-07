Tidligere topdommere: - Det var en fejl

- Klart straffespark.

Det var vurderingen fra den engelske kantspiller Raheem Sterling efter hans duel med Joakim Mæhle i Englands semifinale mod Danmark på Wembley, der udøste et forsøg fra pletten.

Harry Kane fik to chancer og scorede det afgørende mål i 2-1-sejren, men flere tidligere topdommere er lodret uenige med Sterlings vurdering af situationen.

- I en EM-semifinale bør man ikke give sådan et straffespark. Han rører ham, men på dette tidspunkt i kampen skal det 110 procent sikkert være en forseelse.

- Og det var det virkelig ikke, siger Thorsten Kinhöfer, der i syv år var dommer på højeste internationale niveau, til Bild.

Svenske Jonas Eriksson, som arbejder som ekspert som SVT, påpeger, at Video Assistent Referee-systemet (VAR) burde have blandet sig.

- Før slutrunden sagde dommerchefen Robert Rosetti, at vi ikke skulle have nogen billige straffespark, men det her er et billigt straffespark for mig. Jeg er mest af alt overrasket - og forbandet - over, at VAR ikke sagde det til dommeren.

- Det afgjorde, hvilket hold der gik videre, og derfor synes jeg, at VAR burde have ageret, siger Eriksson ifølge Sportbladet.

Engelske Mark Clattenburg har dømt blandt andet en EM-finale og en Champions League-finale.

Han mener heller ikke, at der burde været blevet dømt straffespark. Men eftersom kampens hollandske dommer, Danny Makkelie, fløjtede for straffe i første omgang, kunne VAR ikke omstøde kendelsen ud fra de tilgængelige billeder.

- Joakim Mæhle havde en mindre kontakt med kantspilleren. Jeg synes ikke, at tacklingen bør give et straffespark i sådan en nøglesituation.

- Danskerne vil hævde, at det var meget hårdt. Men det var ikke en klar og åbenlys fejl, skriver Clattenburg i sin klumme i Daily Mail.