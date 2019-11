Tilbage fra karantæne: Nu er han på hævntogt

Da tidligere UEFA-præsident Michel Platini for en godt en måned siden havde udstået sin fireårige karantæne, signalerede han, at han har tænkt sig at vende tilbage til fodboldens magtcirkler.

Onsdag fik vi det første eksempel på, at han mener det alvorligt. Det skal tilsyneladende ske ved at hævne sig på en række af de personer, som, han mener, er ansvarlige for hans fald for fire år siden. Det var dengang, han troede, han skulle træde et trin op og blive præsident for FIFA.

Det er den franske avis Le Monde, der fortæller, at den tidligere anfører for det franske landshold, som tre gange er kåret som verdens bedste fodboldspiller, har brugt sin tid i skammekrogen til at skrive en bog.

’Mellem Os’ er titlen, og efter et smugkig kan Le Monde oplyse, at første offer for Platinis hævntogt er hans tidligere nære allierede, Sepp Blatter.

Efter VM i Frankrig i 1998 indledte Blatter og Platini et nært samarbejde. Blatter blev det år valgt som præsident for FIFA, og Platini blev hans rådgiver. I 2007 blev Platini efter et kampvalg og med solid støtte fra Blatter præsident for UEFA og dermed også vicepræsident i FIFA.

I de efterfølgende år var de uadskillelige, og ifølge Platini havde Blatter lovet at gå af på FIFA’s kongres i 2015 for at overlade pladsen til netop Platini.

Sådan gik det som bekendt ikke. Blatter ombestemte sig. Han ville tage en periode mere. Men i dagene før kongressen i Zürich i 2015 eksploderede alt i og omkring FIFA.

Politiet og FBI stormede det eksklusive hotel Baur Au Lac, hvor en række fremtrædende FIFA-folk var indkvarteret. Ni blev arresteret, herunder flere vicepræsidenter, og det fik Michel Platini til at reagere overfor Blatter.

Artiklen fortsætter under billedet...

I samarbejde med FBI stormede det schweiziske politi hotel Baur au Lac i 2015 og slog kløerne i en række FIFA-folk.

På et hastigt indkaldt pressemøde, hvor Ekstra Bladet var til stede, sagde Platini dengang.

- Jeg har sagt til Blatter, at han skulle træde af med det samme. Men det ville han ikke. Han sagde, at det var for sent, og nu skulle vi jo have kongressen i morgen.

- Han vil altså ikke gå selv. Derfor har jeg bedt UEFA’s 53 lande om at stemme på Prins Ali (Blatters modkandidat, Red.) i morgen, sagde Michel Platini.

Han fortalte også, at han havde ondt i maven, hver gang han tænkte på FIFA.

- Jeg tror, Blatter bliver væltet. Efter det, der skete i går, har meget forandret sig. FBI gør det, som FIFA selv skulle have gjort, og det er blevet åbenlyst for enhver, at noget er galt, sagde Platini.

Men Blatter blev ikke væltet på kongressen. Han vandt afstemningen, men presset på ham blev så stort, at han selv valgte at gå en uge senere.

Platini var uden tvivl blevet hans afløser, hvis han ikke senere i 2015 blev fældet i en korruptionssag sammen med Sepp Blatter.

Sagen havde sit udspring i en betaling på omkring 13,5 millioner kroner, fra Blatter til Platini i 2011.

Pengene skulle angiveligt være betaling for konsulentarbejde, som Platini udførte for Blatter og FIFA i årene fra 1998 til 2002.

Men udbetalingen i 2011 faldt sammen med, at Platini ihærdigt støttede Blatter, der skulle genvælges som præsident for FIFA. Det lykkedes til fulde.

Platini har hele tiden erklæret sig uskyldig. Oprindeligt blev han udelukket i seks år, men ved den internationale sportsdomstol, CAS, blev straffen nedsat til fire år. Heller ikke det forstod Platini noget af.

– Jeg noterer mig CAS’ beslutning, men jeg oplever den som dybt uretfærdig. Beslutningen påfører mig en straf som, helt tilfældigt, forhindrer mig i at stille op til det næste præsidentvalg i FIFA.

I sin bog skriver Platini, at det var Blatter, sammen med en række medarbejdere i FIFA, som stod bag hans fald. Han mener, de lagde en fælde for, at han ikke skulle blive præsident for FIFA. I bogen kalder han Blatter for en haj og FIFA for FIFA Nostra, med en klar hentydning til Mafiaen, Cosa Nostra.

Endelig fortæller Platini, at Blatter har fortalt ham, at han stemte på Qatar ved den afstemning i FIFA i december 2010, som sikrede den lille ørkenstat VM i 2022. Blatter har aldrig selv fortalt, hvilket land han stemte på.

Selv er Platini stadig under efterforskning af fransk og schweizisk politi for sin rolle i afstemningen i 2010.

Hævnlysten Platini vil have sin trone tilbage

Se også: FIFA fedter for brutale Kina

Se også: Stram op! Det hænger ikke sammen

Se også: Grum afsløring presser DBU: Voldsomme dødstal