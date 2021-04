To år efter kræftdiagnose: Japaner svømmer sig til OL-billet

For to år siden blev japanske Rikako Ikee diagnosticeret med leukæmi. Til sommer skal hun svømme ved de Olympiske lege på hjemmebane i Tokyo.

Søndag har hun således sikret sig en plads på det japanske OL-hold i 4 x 100 meter medley.

Det sker bare syv måneder efter, hun for første gang var tilbage i konkurrencesvømning og godt et år efter, hun begyndte at træne igen efter kræftsygdommen.

- Jeg troede ikke, jeg kunne nå kvalifikationstiden, så jeg er meget glad, siger Rikako Ikee ifølge de olympiske leges hjemmeside.

Den 20-årige forsøgte også at svømme sig til en OL-billet i den individuelle disciplin 100 meter butterfly. Hun vandt da også løbet, men klarede ikke OL-kravet.

Det tager dog ikke glæden fra japaneren, der med sin tid sikrede sig en plads på medley-holdet.

Hun var således rørt til tårer efter at have sikret sig billetten til OL.

- I forhold til kvalifikationen for fem år siden var jeg ikke nær så sikker på mig selv, og jeg troede, at det ville ligge længere ude i fremtiden at vinde på det her niveau, siger Rikako Ikee.

Hun havde egentlig satset på en billet til legene i 2024, men klarede altså allerede skærene denne gang.

OL i Tokyo skydes i gang 23. juli og slutter 8. august.