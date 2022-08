Tog billeder af afdød Kobe: Afbrød afhøring tre gange

Kobe Bryants enke, Vanessa Bryant, har lagt sag an mod Los Angeles' brandvæsen, og under retssagen måtte en tidligere chef for brandvæsenet forlade vidneskranken hele tre gange

Det sendte chokbølger gennem sportsverdenen, da den amerikanske basketballstjerne Kobe Bryant og hans 13-årige datter omkom i et frygteligt helikopterstyrt i starten af 2020.

Efterfølgende er det kommet frem, at flere brandmænd ved Los Angeles' brandvæsen angiveligt har behandlet billeder fra ulykkesstedet på uforsvarlig vis, og det har fået enken til Kobe Bryant, Vanessa Bryant, til at sagsøge hele Los Angeles' brandvæsen.

Der har været flere retsmøder i den igangværende sag, og ved mandagens retsmøde måtte en tidligere kaptajn ved Los Angeles' brandvæsen forlade vidneskranken hele tre gange.

Det skriver CNN, som følger sagen.

Vanessa Bryant og Kobe Bryant i 2019. Foto: Jean-Baptiste Lacroix/AFP/Ritzau Scanpix

Den tidligere kaptajn, Brian Jordan, var til stede på ulykkesstedet, og er ham, der har taget de billeder, som brandvæsenet nu er blevet hevet i retten for.

Brian Jordan husker ikke, at han tog billederne, fordi han siden sin pension har fortrængt det frygtelige syn, der mødte ham på ulykkestedet.

- Den måde hele ulykkesstedet så ud, kommer til at forfølge mig for evigt, og undskyld mig, for jeg er ved at tage endnu en pause, sagde Brian Jordan fra vidneskranken, inden han forlod den, for at tage én af i alt tre pauser under mandagens retsmøde.

Redningsmandskab ved ulykkesstedet. Foto: Mark Ralston/AFP/Ritzau Scanpix

Den pensionerede kaptajns advokat, Steven Haney, forklarede efterfølgende retten, at baggrunden for de utallige afbrydelser skyldes en medicinsk tilstand forbundet med hans oplevelser ved ulykkesstedet, som skulle have fået ham til at lide af traumer.

Vanessa Bryant hævder, at billederne ikke blev opbevaret sikkert nok, og hun frygtede at billederne af hendes afdøde mand og datter ville blive spredt på internettet.

Noget kan tyde på, at hun har en sag, for en tidligere ledende stedfortræder ved Los Angeles' brandvæsen har givet et vidneudsagn om, at flere ledende skikkelser ved brandvæsenet har delt billederne mellem hinanden.

